La baffe, l’humour et Horace le sage

Une époque formidable

Merveille de notre époque: il n’a fallu que quelques minutes pour que la gifle de Will Smith à Chris Rock, présentateur de la cérémonie des Oscars, fasse le tour du monde. Et que pleuvent les détournements parodiques, les tweets et les mèmes. La suite était prévisible: Will Smith demande pardon, les deux hommes sont réconciliés. Autre merveille de notre époque: on fait une bêtise, on demande pardon, amen, on passe à autre chose.

L’acteur qui allait être oscarisé quelques minutes plus tard n’est pas le premier à montrer au monde entier son pétage de plombs. Souvenons-nous du gentil Zidane contre le méchant Materazzi. Mais ce coup de sang et de poing dans l’univers hollywoodien semble encore plus symptomatique de notre temps. D’abord parce qu’il intervient après une…