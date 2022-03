La chasse attire les jeunes

Pour la première fois, «les inscriptions ont dépassé le nombre de participants, déjà limité à 70 les années précédentes», précise-t-elle dans son rapport. Elles ont donc dû être closes «un mois avant la fin du délai d'inscription, ceci avec une trentaine de personnes sur la liste d'attente.» En raison, surtout, du manque d'infrastructures à la formation au tir, il n'est en effet pas possible d'augmenter le nombre de participants. La représentation féminine est également en augmentation: onze femmes suivent actuellement la formation, contre sept lors du cursus précédent.

De son côté, le président de la Fédération Anton Brügger a profité de son rapport pour rappeler que la mission des chasseurs est de «protéger l'espace vital, de préserver la diversité des espèces et de promouvoir la biodiversité». Il a appelé les membres à s'engager et à «réaliser des projets pour la préservation et le développement de la biodiversité, en collaboration avec le WWF et Pro Natura. Nous sommes tous dans le même bateau.»

Nouveau président de la commission Ethique et communication, Marco Pittet a pour sa part relevé qu'un groupe de travail a été mis sur pied afin de «communiquer aux chasseurs fribourgeois, au grand public et aux médias ce que la fédération attend en matière d'éthique à la chasse».