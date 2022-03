La Coupe fribourgeoise se clôture aux Paccots

SKI ALPIN. Le Ski-club Châtel-Saint-Denis accueille ce dimanche la dernière épreuve de la Coupe fribourgeoise des adultes. Deux manches de géant sont organisées à cette occasion, alors qu’une centaine de skieurs sont attendus dans la station veveysanne. Le départ de la première course sera donné à 10 h. Pour rappel, la locale Audrey Chaperon mène le classement général des dames devant ses coéquipières Célia Meyer et Victoria Murisier. Chez les hommes, c’est le skieur de Bellegarde Sebastian Rauber qui est en tête. Frank Schafer (Lac-Noir) et Nicolas Schuwey (Le Mouret) complètent le podium.