La guerre en Ukraine, entre symbole, fake news et histoire

Dans le viseur

De tout temps, les photographies de guerre ont suscité émois et interrogations. Entre information et propagande, entre vérité et fake news, les réseaux sociaux offrent aujourd’hui une caisse de résonance majeure aux images du conflit en Ukraine. Et suscitent admiration et méfiance.

Les guerres d’Espagne et du Vietnam restent dans les mémoires pour leur extrême médiatisation dans les journaux illustrés. De Robert Capa à Don McCullin, elles ont servi de terrains d’action à une génération de photographes charismatiques et talentueux. A contrario, celles d’Irak ou d’Afghanistan nous paraissent très anonymes et décharnées, tant les accès au conflit étaient difficiles et que l’information était verrouillée par les belligérants et les photographes embarqués.

Depuis quelques…