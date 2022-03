La légende Carolyn Carlson à Equilibre

DANSE CONTEMPORAINE

Peu de chorégraphes ont autant marqué la danse contemporaine ces dernières décennies. Ce dimanche (17 h), Equilibre accueille une nouvelle création de l’Américaine Carolyn Carlson. Il s’agira de la troisième pièce qu’elle présente à Fribourg, après les extraordinaires Inanna (2013) et Now (2017). Ballet pour neuf danseuses et danseurs, Thetree est inspiré des écrits de Gaston Bachelard sur les éléments. Carolyn Carlson poursuit ainsi par la danse une réflexion sur le vivant et sur la nature, des thèmes qu’elle a explorés bien avant qu’ils ne deviennent à la mode. A sa chorégraphie s’ajoutent les encres de Chine projetées du peintre Gao Xingjian. Ce «cri d’amour à la planète» a marqué la réouverture du Théâtre national de Chaillot, à Paris, au printemps dernier.…