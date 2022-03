La musique est un long fjord tragique

En 2007, Robert Burås s’ôtait la vie. Muré dans le silence depuis lors, Madrugada retire enfin son voile noir et retrouve la lumière avec un poignant nouvel album. En concert ce mardi à Fri-Son.

CHRISTOPHE DUTOIT

Le millénaire n’en finissait pas de s’éteindre et Madrugada en signait la bandeson désenchantée. Les guitares fleuraient bon le dernier verre, vous savez, celui de trop, dans les fumées du petit matin. La gueule de bois n’en était que plus dure en juillet 2007, à l’annonce du décès de son guitariste, un ange rouquin hanté et trop fragile. Clap de fin pour un groupe qui venait de marquer durablement les esprits.

Dans le Grand-Nord norvégien, le ciel peut se parer d’aurores pour qui sait les attendre. Après plus de dix ans de mutisme parsemé d’escapades solitaires, le deuil n’a que…