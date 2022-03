La pénombre revient en ville

La ville de Fribourg a mené une vaste étude pour définir une nouvelle politique d’éclairage public, notamment pour diminuer la pollution lumineuse. Avant de la mettre en œuvre à large échelle, avec des techniques adaptées à chaque zone, elle expérimente diverses options et recueille les avis de la population.

XAVIER SCHALLER

Sept endroits dans la ville de Fribourg rendus à la nuit, ou presque. Sept expérimentations pour tester la nouvelle stratégie d’éclairage public de la commune. Histoire aussi de savoir ce qu’en pensent les habitants avant d’appliquer à grande échelle ces solutions, issues de deux ans d’étude. Une visite nocturne a été organisée jeudi pour les médias.

Quand on veut diminuer la pollution lumineuse et économiser l’énergie, la solution la plus simple et la plus rapide…