La Saison d'alpage candidate au Patrimoine immatériel de l'UNESCO

Mener du bétail en estivage sur des pâturages d’altitude est une tradition vivante, rappelle un communiqué de l'Office fédéral de la culture. "La saison d’alpage a été constamment adaptée aux conditions climatiques, sociales et économiques locales et elle permet de produire des denrées alimentaires de qualité pour lesquelles la Suisse est connue."

Etablir le dossier de candidature "a permis d’envisager les mesures concrètes à mettre en œuvre pour que cette tradition puisse se transmettre aux futures générations", précise le communiqué.

La procédure d’évaluation durera près de 18 mois et l’UNESCO pourrait décider en novembre 2023 de l’inscription de cette tradition sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La Suisse est également associée à la candidature de l’irrigation traditionnelle en Europe, coordonnée par l’Autriche et associant sept pays, a encore indiqué l'Office fédéral de la culture. "Cette candidature vise à valoriser les modèles traditionnels d'irrigation et de gestion de l'eau, notamment par le biais de consortages qui sont des coopératives historiques gérant un bien commun de manière locale et participative."

En Suisse sont associés au projet les Wässermatten (prairies irriguées) de Haute-Argovie dans les cantons de Berne et Lucerne ainsi que les consortages de bisses en Valais.