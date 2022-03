La vente d'oranges de Terre des hommes fête ses soixante ans

Terre des hommes organise sa traditionnelle vente d'oranges en mars dans le canton. L'action fête ses soixante ans cette année. Les bénévoles seront présents les 4 et 5 mars à Romont et à Ursy, ainsi que les 11 et 12 mars à Bulle, La Tour-de-Trême, Charmey et Châtel-Saint-Denis.