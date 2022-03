Le boycott du Mondial

De mauvaise foi



PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SANCTIONS. Le sport est perméable à la politique depuis la nuit des temps. Des imprécations de Mohamed Ali à la prise d’otage de Munich, des Jeux de Moscou où les Américains n’ont pas mis le nez à ceux de Los Angeles où les Soviétiques leur rendirent la pareille, les exemples sont légion.

Aujourd’hui, c’est la Russie et ses représentants qui sont montrés du doigt. Virés des Paralympiques et des terrains de foot, les sportifs russes font grise mine. Et les tennismen stars se doivent de se distancier de Poutine pour avoir le droit de taper encore dans la balle jaune.

La sanction est-elle juste? Sans doute pas. Est-elle au moins efficace? Peut-être et c’est sa principale raison d’être. Car aux yeux du monde, le…