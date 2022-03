Le canton investit cinq millions

ÉCOLE D’INGÉNIEURS. Le laboratoire pilote de chimie industrielle de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg est en train d’être rénové et agrandi. Maître d’ouvrage, le canton investit un total de 5 millions de francs dans ce projet. Si les équipements techniques ont pu être mis à jour périodiquement, «aucune adaptation notable de l’infrastructure de base» n’a été effectuée depuis la mise en service du laboratoire en 1995. «Pour des raisons d’hygiène et de sécurité au travail, des innovations et des adaptations de capacité s’imposent, en particulier pour la ventilation du bâtiment. De même, de nouvelles capacités doivent être créées pour le stockage des produits de départ, intermédiaires et finaux», explique la Direction développement territorial, des infrastructures, de…