LES PACCOTS. Prévue ce soir, l’activité de l’Office du tourisme de Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région regroupant une montée à skis de randonnée, un repas, un concert de rock à la buvette du Vuipay et une descente à bob (La Gruyère de jeudi) est annulée. La météo incertaine et les mauvaises conditions d’enneigement ont contraint les organisateurs à prendre cette décision.