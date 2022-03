Le Conseil d'Etat réactive l'Organe cantonal de conduite

Par le biais d'un communiqué, le canton indique que "les répercussions de la guerre en Ukraine sur la Suisse et le canton de Fribourg sont multiples". Il précise que le conflit entraîne des conséquences directes sur le canton, "qui doit faire face à un afflux croissant de réfugiés qu'il convient d'accueillir, d'héberger et d'encadrer – notamment la scolarisation des enfants – avec tout le soin nécessaire".

En charge du domaine de l'asile, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a déjà mis sur pied son état-major Ulysse, constitué dans le cadre de la crise migratoire de 2015 en coordination avec la Confédération et les cantons.

Le conflit pourrait également avoir d'autres répercussions sur le canton, explique le Gouvernement. Elles concernent les domaines de la sécurité publique, de la protection de la population et de l'approvisionnement en biens essentiels. "L'Organe cantonal de conduite constitue actuellement un état-major intitulé Pallas pour prendre en charge ces autres dimensions." L'Etat ajoute : "Il fonctionnera ainsi selon un modèle organisationnel déjà éprouvé durant la situation extraordinaire Covid-19."

Des besoins "extraordinaires" ont été identifiés par le canton. "Leur traduction en termes de ressources humaines supplémentaires et de moyens financiers est en cours et fera l'objet dans les plus brefs délais d'une décision complémentaire du Conseil d'Etat." ACN