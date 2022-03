Le défi de la mobilité

A propos du projet de parc à thème Cailler.

Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation du projet de parc à thème Cailler, à Broc. Projet qui suscite de nombreuses questions et réflexions concernant la mobilité. Premièrement, quelle que soit l’évolution de la société, le trafic individuel va encore exister pendant plusieurs dizaines d’années. Nous pensons notamment aux visiteurs suisses qui habitent les campagnes et qui vont venir en voiture. Le fait d’éviter un changement de train à Bulle ne suffira pas à convaincre la majorité d’utiliser le rail. On devra donc vivre avec une grosse quantité de véhicules supplémentaires dans les environs du parc.

Deuxièmement, l’idée émise de faire un parc à voitures à la sortie de Broc, direction Charmey, est exactement le contraire du bon…