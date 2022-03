SKI-ALPINISME. Le duo gruérien composé de Rémy Dénervaud (Sciernes-d’Albeuve) et de Valentin Marchon (Gumefens) a remporté samedi le défi des Faverges. Bouclant le parcours de 30 km et de 2800 m de dénivelé positif en 3 h 27, ils ont aussi signé le meilleur chrono scratch de la journée. Chez les dames, la Glânoise Ilona Chavaillaz s’est imposée sur le même tracé, avec ses coéquipières Séverine Pont Combe et Jennifer Sevennec. Le trio a rallié l’arrivée en 4 h 15.