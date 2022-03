Le FC Bulle qualifié pour la Coupe de Suisse

Le long déplacement en terres saint-galloises n'a pas été vain samedi pour les Gruériens. Ces derniers ont pensé avoir fait le plus dur face à Uzwil en scorant par deux fois grâce à Arthur Deschenaux (25e, 0-1) et à Baptiste Bersier (28e, 1-2). Mais les locaux sont à chaque fois revenus au score et ils ont même mené de deux buts en prolongation (100e, 4-2).

Alors qu'il se dirigeait vers l'élimination, le FC Bulle a renversé le cours du match en l'espace de cinq minutes grâce à ses habituels artificiers. Arthur Deschenaux (115e), Robin Golliard (116e, sur penalty) et encore une fois Deschenaux (119e) ont marqué et permis d'arracher la qualification au bout du suspense (4-5).

Lucien Dénervaud et ses joueurs peuvent désormais espérer recevoir une équipe professionnelle en 32e de finale. Tous se souviennent évidemment du choc haletant face au Lausanne-Sport (défaite 2-3 après prolongations) en septembre dernier.

Avant de songer à la Coupe de Suisse, la formation gruérienne a une place à défendre en tête du championnat de 1re ligue. Prochain rendez-vous pour les Bullois: le déplacement samedi prochain sur le terrain de Martigny-Sports, 13e du classement.

Quentin Dousse