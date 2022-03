Le slowUp 2022 de la Gruyère est annulé et son avenir est menacé

A la suite de plusieurs démissions, le comité d’organisation, présidé par Véronique Aeby, «se retrouve trop réduit pour pouvoir assumer l’importante charge de travail qui permettrait de remettre sur les rails cette manifestation phare de la région». L’association remercie par ailleurs les sponsors et les entreprises partenaires organisatrices pour leur soutien et engagement lors des éditions 2018 et 2019.

Le comité d’organisation gruérien estime indispensable «qu’une organisation durable puisse être mise en place». Il s’agira de définir plus précisément les missions de chaque acteur, tels que les responsables du tourisme, de l’économie ou des intérêts régionaux, ainsi les sociétés locales. Les organisateurs s’interrogent également sur la redéfinition du circuit, qui devra s’effectuer en raison de l’implantation du futur parc à thème de la Maison Cailler, à Broc. «Le comité actuel s’engage à mener une réflexion approfondie pour qu’une solution soit trouvée. Il faut sauver le slowUp la Gruyère!»

Toute personne, institution ou entreprise intéressée à rejoindre l'aventure peut s’annoncer auprès de l’association slowUp de la Gruyère, par mail à gruyere@slowUp.ch. A noter que les autres slowUp en Suisse auront bel et bien lieu. Celui de Morat attend ses participants le dimanche 24 avril 2022. EF