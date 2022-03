Le week-end opposé des «voisins» gruériens

NATATION. Mathilde Genoud et Lucien Hemmer ne garderont pas un même souvenir de leur week-end au championnat de Suisse grand bassin à Uster (ZH). «Je suis assez déçue de mes résultats, souffle la Vuadensoise de 17 ans. Je n’ai pas réussi à battre mes temps et je n’ai atteint qu’une seule des trois finales A espérées (sur 100 m brasse). J’ai senti que je n’avais pas assez récupéré d’un camp d’entraînement intense de trois semaines à Tenerife. C’est comme ça, ça ira mieux aux prochains championnats de Suisse en juillet.»

De l’amertume à la satisfaction il n’y a qu’un pas menant à un autre Vuadensois. A Uster, Lucien Hemmer s’est offert deux premières nationales en carrière: les finales B du 50 et 100 m brasse, tops 15 et records personnels en prime. «J’étais bien préparé et reposé pour ce…