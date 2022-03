Les éduqués et les autres

A propos des chiens et de leurs déjections que certains maîtres ne prennent pas la peine de ramasser.

Chers Toutous,

quel bonheur, pour la plupart d’entre vous, d’avoir une personne qui s’occupe de vous avec attention et que l’on devrait définir comme une amie. Chaque jour, en promenade, elle emporte avec elle un petit sachet, qu’elle garde dans la poche pour ramasser et éliminer le résultat de vos besoins naturels. Peut-être avez-vous, chacun, votre manière de lui signifier une forme de merci.

Hélas et malheureusement, nombreux sont vos congénères qui n’ont pas cette chance. En effet, celles et ceux qui se prétendent vos propriétaires n’ont parfois pas d’autre préoccupation que de vous sortir, par obligation, sans doute, et laissent négligemment vos déjections là où elles ont été…