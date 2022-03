Les acteurs de l’enfance s’allient

ACCUEIL. L’Alliance fribourgeoise des acteurs de l’enfance (AFAE) a été fondée le 23 novembre dernier. Elle réunit les associations fribourgeoises concernées par l’accueil de l’enfance de 0 à 12 ans (voir liste). Car le domaine de l’enfance est un champ très fragmenté, estime l’association dans son communiqué: «En ce qui concerne le canton de Fribourg, cette fragmentation est d’autant plus vraie que la compétence de l’organisation de l’accueil extrafamilial est du ressort des communes. Ainsi, de grandes disparités existent selon les régions, que ce soit au niveau du prix de la place, du nombre de places disponibles et des types de solutions de garde proposées.» Le projet de désenchevêtrement des tâches entre l’Etat est les communes (DETTEC) «rend cette alliance d’autant plus nécessaire».…