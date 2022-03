Les Mondiaux «enrichissants» de Nicolas Macheret

Nicolas Macheret a vécu son premier grand rendez-vous international aux Mondiaux juniors de ski alpin, au Canada. Les résultats du citoyen du Bry lui permettent de rester dans le cadre C de Swiss-ski la saison prochaine.

VALENTIN THIÉRY

SKI ALPIN. Ce mercredi, Nicolas Macheret sera de retour en Gruyère avec des valises pleines de souvenirs et de satisfactions. La semaine dernière au Canada, il disputait les Mondiaux juniors de ski alpin. Une première compétition internationale d’envergure qui s’est soldée par des résultats très positifs pour l’athlète du Bry. Seizième en descente et douzième du super-G, Nicolas Macheret a rempli les critères pour assurer sa présence dans le cadre C de Swiss-ski la saison prochaine. «La joie autour de cette confirmation et de mes prestations vont de pair,…