Loin de la furie punk

Apaisé dans sa nouvelle vie d’homme marié, Peter Doherty a rencontré Frédéric Lo, chez lui en Normandie. Avec le compositeur et producteur français, il signe un album assez sage, mais fort élégant.

ÉRIC BULLIARD

Il paraît que, cette fois, il est vraiment rangé des voitures. Peter Doherty s’est marié, il vit désormais à Etretat et ne touche plus à l’héroïne. Musicalement aussi, il donne l’impression d’avoir fait le ménage: encouragé par Frédéric Lo, le voici de retour avec un disque qui va à l’essentiel, raffiné, mais sans fioritures inutiles, où les refrains pop accrocheurs ont remplacé la furie punk.

The fantasy life of poetry and crime est né d’une rencontre. Compositeur, musicien et producteur français, à qui l’on doit notamment le retour de Daniel Darc avec l’excellent Crève- cœur,…