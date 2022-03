Lorsque sauver des batraciens devient une histoire de famille

A l’arrivée du printemps, grenouilles et crapauds se réveillent et migrent vers leur mare de ponte. A La Neirigue, sur la commune de Vuisternensdevant-Romont, la famille Delley les aide à traverser la route tous les dimanches matin.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

NATURE. A sept heures du matin ce dimanche, un gel tenace recouvre l’herbe déjà verte et les feuilles mortes. La route de la Neirigue, à Vuisternens-devant-Romont, est peu fréquentée à ces heures. Quelques paysans y filent tout de même à vive allure, de ceux qui ne sont pas abonnés aux grasses matinées. La famille Delley, de Chénens, non plus. Ses quatre membres, déjà bien réveillés, s’équipent à leur voiture. Des bottes de pluie pour Michel, le papa. Des gants en laine pour les deux filles de 9 et 8 ans, Alice et Flavie. La laisse de…