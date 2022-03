CHÂTEL-SAINT-DENIS

Louis Liaudat s’est éteint subitement le 8 février à l’HFR de Riaz, où il était hospitalisé depuis le 31 janvier. Il a pu profiter de déjeuner une dernière fois en compagnie de son épouse, Imelda, venue lui rendre visite. Sa famille et ses proches se sont réunis le 11 février en l’église de Châtel-Saint-Denis pour lui rendre un dernier hommage.

Louis est né le 5 septembre 1936, il était le deuxième des onze enfants de Victor et Laurence Liaudat, à Prayoud. Il suivit toute sa scolarité à Châtel-St-Denis et il participa jusqu’à l’âge de 20 ans aux travaux de l’exploitation agricole afin de seconder son père. Il suivit ensuite un apprentissage de laitier-fromager. Il passa son permis camion et trouva un travail de livraison auprès des Laiteries Réunies de Lausanne pendant…