HAUTEVILLE

Martin Quartenoud est décédé le 10 mars au Foyer Saint-Joseph de La Roche. Il cheminait dans sa 87e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 14 mars en l’église d’Hauteville.

Martin Quartenoud naquit le 30 mai 1934 à Corbières, au chalet du Gros Mauroz. Il était le deuxième enfant de Milon et Berta. Avec sa sœur Jeannette, il passa son enfance entre la vallée du Motélon et Grandvillard, dans des chalets d’alpage. Une fois sa scolarité terminée à Hauteville, il travailla à la Tuilerie. Puis, sa famille gagna le Jura. Ces deux années passées dans cette région le laissèrent triste et mélancolique. Ses montagnes lui manquaient.

Revenu à Hauteville, il fut engagé comme forestier communal. Malgré la rudesse du travail, il se sentait heureux en forêt avec son cheval. En 1960, il…