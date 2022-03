Mathilde Gremaud termine sur une septième place

SKI FREESTYLE. Mathilde Gremaud a disputé la dernière compétition de son hiver à l’occasion de la Coupe du monde de slopestyle à Silvaplana. Dans les Grisons, la championne olympique rochoise n’a jamais trouvé les bonnes sensations malgré sa qualification pour la finale samedi. «J’ai eu du mal à me remettre dedans, reconnaît-elle au téléphone. La fatigue se fait sentir, surtout mentalement.» Limitant les risques, la freestyleuse de 22 ans a terminé 7e d’une compétition remportée par l’Estonienne Kelly Sildaru. Chez les hommes, le Tourain Valentin Morel et l’Hispano-Gruérien Thibault Magnin n’ont pas franchi le cap des qualifications, terminant respectivement 18e et 55e. GR