VUADENS

Maurice Kolly s’en est allé paisiblement dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 mars dans sa 58e année. Un ultime hommage lui a été rendu en l’église de Vuadens, village où il s’est installé il y a deux ans.

Maurice a vu le jour le 15 septembre 1964 dans le foyer de Marie-Antoinette et Jean-Baptiste Kolly à Bulle. Quatrième enfant du couple, il était le petit dernier, choyé et aimé par ses parents, ses frères et sœurs. Assez vite, il a été appelé Momo, surnom qui lui est resté.

Très tôt, on a remarqué certains talents chez lui, pour le sport et pour la musique. Il possédait de très bonnes facultés intellectuelles et une excellente mémoire.

Ses aptitudes sportives ont été confirmées tout d’abord par la pratique de la course à pied. Il s’entraînait au SAB avec les meilleurs de…