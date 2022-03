ARTE, MERCREDI, À 20 h 55



A Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir, entre les coups qu’il reçoit à l’école et sa mère, une infirmière qui s’enfonce peu à peu dans la drogue. Le jeune homme est en train de découvrir qu’il est homosexuel et a du mal à l’assumer. Alors que sa mère l’abandonne à cause de son addiction au crack, Chiron se trouve des parents de substitution avec Teresa et Juan, un dealer. Le couple l’encourage à accepter son identité, sans se conformer aux conventions de la masculinité et de la sexualité… ■