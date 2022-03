Nouveau président à la fédération veveysanne

Au cours de l'assemblée, il a également été question de la nouvelle organisation de la défense incendie, prévue pour 2023, qui verra la formation d'un seul bataillon pour le Sud du canton et qui ne sera pas sans effet sur la Fédération. «Le comité avait écrit une lettre à la préfecture, aux syndics, à l'ECAB pour faire part de ses doutes quant à la formation d'une si grande structure», a rappelé Morgan Grandjean. Désormais, il s'agit de «faire au mieux pour fédérer nos pompiers, avec l'aide des communes et de la Fédération fribourgeoise».

Le Lac et la Singine ont d'ores et déjà supprimé leur fédération, a poursuivi Morgan Grandjean. Il souhaite toutefois que, dans la structure commune, la Veveyse puisse encore faire part de ses avis, face à la Gruyère et la Glâne, même si la forme devait changer: un comité cantonal, avec des membres des différents bataillons, est en train de se mettre en place, qui servira d'«interface entre les pompiers miliciens, les professionnels et les politiques».