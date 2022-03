Nouveaux hébergements pour les réfugiés ukrainiens

Cette solution a été trouvée à la suite d'un accord avec le préfet de la Glâne Willy Schorderet et les communes. Elle permettra de loger en priorité des personnes souffrant de problèmes de santé ou en situation de handicap, ainsi que les femmes enceintes.

A Matran, 30 places supplémentaires ont été ajoutées à la Maison de formation et d'intégration grâce à la commune. D'autres possibilités d'hébergement sont encore en cours de négociation par l'Etat major Ulysse, indique la DSAS dans un communiqué. «Le Service de l’enfance et de la jeunesse se tient également prêt à accueillir des mineurs non accompagnés, pour lesquels une solution d’hébergement autre que le foyer du Botzet est en discussion.»

Depuis ce jeudi, le centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens se trouve au NH Hôtel et occupe deux étages. L'Etat major Ulysse recherche d'autres infrastructures d'hébergement collectives ou individuelles. Les entreprises, les particuliers, les communes et les associations fribourgeoises peuvent s'annoncer sur www.fr.ch.

150 personnes placées

Plus de 150 personnes ont été placées dans des familles grâce à la collaboration entre ORS et Osons l'accueil. «Quelque 116 Ukrainiens ne faisant pas partie du projet ORS/Osons l'accueil se sont adressées à ORS pour un soutien et vivent dans des familles non conventionnées.» A Noter que 278 particuliers sont prêts à héberger (715 places) et 286 qui s'étaient annoncés doivent encore être contactés. Enfin, 100 permis S ont été établis par le Service de la population et des migrants (SPoMI). EF