née Brodard

BULLE

Olga Fragnière s’est endormie paisiblement le 22 février, dans sa 94e année, entourée de l’amour des siens et réconfortée par les prières de l’Eglise. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église de La Roche.

Olga est née le 10 mars 1928, dans la ferme familiale de Joseph et Angeline Brodard-Heimo à La Roche. Il y passa une enfance heureuse, avec ses deux frères René et Louis. Puis vint le moment de quitter La Roche pour aller travailler comme sommelière à Lessoc. Il y rencontra son futur époux, Denis Fragnière. Ils se marièrent en 1954 et connurent la douleur de perdre un enfant durant la grossesse d’Olga.

En 1956, Olga reprit l’Auberge de la Couronne, à Lessoc, et la tint durant dix-huit ans. Elle y passa de bons moments: les bénichons, boire un bon verre avec…