Ondes positives

BANDE DESSINÉE

Xavier Bétaucourt, Bruno Cadène et Olivier Perret

SILENCE RADIO

Delcourt

Bruno Cadène est un journaliste de terrain, spécialisé dans l’Europe de l’Est. Il fait partie de l’équipe de rédaction de France Culture et on l’entend sur les ondes régulièrement. Soudain, sans signes annonciateurs, en février 2017, sa voix s’est tue. Alors qu’il se trouve tranquillement à la maison, il est victime d’un AVC: l’homme de 54 ans se retrouve tout d’un coup paralysé, conscient, mais incapable de bouger. Débute alors un très long combat, celui pour retrouver la parole, recommencer à marcher et, surtout, sa motivation première, pour retourner travailler.

Entouré d’une famille dévouée, parfois désespérée des faibles progrès qu’il semble effectuer, Bruno Cadène se bat contre lui-même en…