Opération top 30 pour Gaël Zulauf

SKI ALPIN. Après le Veveysan Alexis Monney, Gaël Zulauf parviendra-t-il à conforter sa place dans le cadre B de Swiss-ski? «Pour cela, je dois sécuriser mon 28e rang au classement européen de la descente», souffle le skieur de Château-d’Œx, pour qui les prochaines finales de la Coupe d’Europe en Andorre seront décisives.

Cette pression ne semble pas le perturber outre mesure. Mercredi, le médaillé de bronze aux derniers Mondiaux juniors s’est classé troisième du super-G FIS à Stoos (SZ). A seulement 39 centièmes du vainqueur valaisan Christophe Torrent. «J’aurais pu attaquer et prendre plus de risques sur une neige facile, mais je ne regrette rien. J’ai réussi une belle course avec du beau monde au départ. Ce résultat montre que mon ski est là pour la suite», commente Gaël Zulauf,…