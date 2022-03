Parole aux «anciens» à l’heure de la reprise

Le championnat de 2e ligue interrégionale reprend ses droits ce week-end. Driton Ukic (Châtel-Saint-Denis), Michaël Monteiro (Romont) et Valon Ramabaja (La Tour/Le Pâquier) affirment leurs ambitions avant le derby entre Glânois et Gruériens ce dimanche. entre La Sarraz-Eclépens et le FC Bulle.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Deux équipes promues (plutôt qu’une) et trois reléguées: voilà l’enjeu du second tour en 2e ligue interrégionale qui démarre ce week-end pour les huit clubs fribourgeois. Trois d’entre eux sont régionaux et directement concernés par la montée (La Tour/ Le Pâquier) ou la descente (le CS Romontois et Châtel-Saint-Denis). Leurs doyens respectifs Valon Ramabaja, Michaël Monteiro et Driton Ukic font le point avant le moment décisif de la saison.

● LA TOUR/LE PÂQUIER, 3e

Equipe…