ÉPENDES

Paul Piller est né le 28 décembre 1937. Il est le septième d’une fratrie de huit enfants. Il passa les vingt premières années de sa vie dans la ferme familiale de Condémine, à Arconciel.

En 1959, il fit la connaissance de Simone, qui devint son épouse et la maman de ses cinq garçons. Paul et Simone s’installèrent d’abord à Belfaux, où naquirent Raphaël et Claude, puis à Arconciel, où vint au monde Roland, puis à Prez-vers-Noréaz, où naquit Emmanuel et, enfin, à Ependes, où Christophe, le dernier de la fratrie, vit le jour en 1972. Durant cette même année, Paul et Simone décidèrent d’acheter une maison à Ependes, afin d’y loger toute cette grande famille.

Professionnellement, Paul n’a connu qu’un employeur durant ses quarante-quatre années d’activité. Jusqu’à ses 50 ans, il a…