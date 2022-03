Pierre Richoz, la timbale en carambole

Pierre Richoz est devenu champion de Suisse de carambole en 1re ligue régionale. Le Glânois de 47 ans revient sur son succès et sa passion pour cette variante éloignée du billard qui peine à trouver la relève.

VALENTIN THIÉRY

BILLARD. La carambole est une cousine du billard classique. Aussi appelée billard français, elle se joue sur une table sans trou et avec trois boules. Le but: en frapper une qui touchera les deux autres, et répéter la performance le plus de fois possible pour marquer des points. «L’idée est simple, débute le Romontois Pierre Richoz, sacré champion de Suisse en 1re ligue régionale (troisième niveau), catégorie libre, à Zurich, le week-end dernier. Mais il faut toujours réfléchir pour trouver la solution. Il y a des mathématiques, de la logique ou de l’analyse de…