VILLARVASSAUX

Pierre Villoz s’est endormi paisiblement le 7 mars, dans sa 91e année, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu jeudi dernier en l’église de Sorens.

Pierre naquit le 21 mai 1931 dans le foyer de Pierre et Louisa Villoz-Bertschy, à Villarvassaux, entouré de ses sept frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, il participa aux travaux des champs en compagnie de sa famille. Il effectua sa scolarité à Gumefens, puis ses études secondaires à l’institut de la Gouglera. D’un esprit inventif, il apportait de nombreuses touches de modernité sur l’exploitation qu’il reprit avec ses frères.

En 1959, Pierre unit sa destinée à Marie-Rose Perritaz, de Villarlod. Ils eurent le bonheur d’accueillir dans leur foyer de Sorens quatre enfants, puis cinq petits-enfants. Le…