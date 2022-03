Pixels et caetera

COMME AVANT. Google Earth n’a pas encore mis à jour les images satellite de l’Ukraine. Ses villes sont toujours comme avant, ses campagnes intactes. Vue du ciel, la vie semble figée – les voitures n’avancent pas sur les ponts, les passants sont statufiés – et la possibilité d’utiliser le petit homme bleu pour parcourir les rues, les places, les parcs est plus indécente que jamais. La guerre, qu’il faut bien qualifier comme la manifestation achevée du réel, n’a donc aucune existence actuellement dans l’Ukraine virtuelle de Google Earth. «L’arche de l’amitié entre les peuples», ce monument de l’ère soviétique «d’un diamètre de 50 mètres et d’une hauteur de 35 mètres (…) représentant le traité de Pereïaslav de 1654 et des personnages en bronze symbolisant l’ouvrier et l’agriculteur»…