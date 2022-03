Pixels et caetera

LA CHUTE. Pourquoi les histoires de tueurs en série font-elles généralement de bons films? Et aussi, bien sûr, de bonnes séries? Comme The fall (la chute) diffusée en 2013 sur la BBC, puis sur Netflix (photo), avec Jamie Dornan en Paul Spector, l’étrangleur de Belfast, et Gillian Anderson dans le rôle de la commissaire divisionnaire Stella Gibson. Outre la conduite de l’intrigue, les tensions de l’enquête, la profondeur psychologique, le jeu des acteurs qui nous prennent par la main jusqu’aux frontières entre la normalité et la monstruosité… une des réponses possibles au succès de ces histoires de tueurs en série provient certainement de la distorsion de la violence sur laquelle elles reposent: le mal est porté par l’individu déséquilibré; le bien est l’affaire de l’Etat. Et cette…