Pixels et caetera

QUESTIONS À RÉPONSES MULTIPLES. Le journaliste, à la radio, commentant les rencontres au sommet de Bruxelles (OTAN, G7, Union européenne), ce jeudi. «Il s’agit pour les chefs de gouvernement d’accorder leurs violons…» Comment accorde-t-on son violon quand on est chef de gouvernement face à la guerre en Europe? Et face à un vrai orchestre, une fois les violons accordés, le concert interprété et le public comblé, faut-il applaudir alors qu’aux mêmes heures de la soirée, c’est le couvre-feu à Kiev? Faut-il prendre une photo de ce concert – des spectateurs dans la salle, parmi les plus jeunes, l’ont fait comme moi avec leur smartphone – et la poster sur Instagram où, d’ailleurs, depuis le début de la guerre, toutes ces petites vies apparaissent par toutes ces images de tous ces instants dans…