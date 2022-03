Place à la session de rattrapage

Avant le coup d’envoi



LA SARRAZ-ÉCLÉPENS - BULLE



Duel déséquilibré ce dimanche (15 h) entre La Sarraz-Eclépens et le FC Bulle.

Hors jeu. Al Jabouri, Alonso, Benbachir, Genoud, Nsenda, Ropraz, Wenzi Wenzi (tous blessés). Dos Santos incertain, retour de Carneiro, Gafner et Golliard.

Enjeu. Surpris par Thoune M21 dès la reprise de 1re ligue, le FC Bulle doit impérativement s’imposer ce dimanche face au premier relégable La Sarraz-Eclépens. «Comme notre adversaire (n.d.l.r.: battu 4-0 samedi dernier), on doit se rattraper et marquer des points rapidement. C’est important», rappelle Lucien Dénervaud. Le technicien gruérien se dit prêt à sacrifier ses principes de jeu à une période où «les terrains ne sont pas de niveau Champions League. Il faudra donc se battre, gagner les duels et exploiter…