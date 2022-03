FRANCE 5, MARDI, À 21 H

Stop à l’excès de médicaments!

Si les médicaments sont utiles, il est urgent de faire le tri entre ceux qui sont indispensables et ceux qui sont superflus. Pour réduire leur consommation de médicaments, Edith, dépendante aux antalgiques, Marion, qui ne peut plus se passer de somnifères pour s’endormir, et Christian, qui se met en danger en estimant être protégé par ses traitements, vont changer leurs habitudes. ■