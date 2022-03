A propou dè tèâtro

Deché-delé

Ora, ke chi mô l’apondu dè kovid-djij’è nà chinbyè volê pyakâ dè no j’ingrèyi, l’è le momin po le patê dè rètrovâ cha pyathe ou tèâtro. Ou mi dè novinbro, no j’an j’ou le pyéji dè vêre dzuyi ouna galéja pithe pê la dzounèche dè Tsêrnya, è l’i a rin grantin, la tropa dou Dzubyà no j’a intrètsantâ avu lè duvè chuvè.

Ma, l’è adi pâ fournê. La dzounèche dè Chorin, prèjintèrè achebin chon tèâtro patê. Ouna pithe dè Nono Puro, «Lè vouètant’an dè l’onhyo Djan», betâye chu lè lan pê la chutya Marielle Remanin. Inke dèjo, on piti l’apèchu dè ha pithe: Tsatyè demikro né, Dzojè è cha fèna Finon, inviton Mayèta, la chèra a Dzojè, è chen’èpà Frèd po dzuyi i kârtè. Chi demikro né inke, teché ke Mayèta lou j’anonthè ke le viyo l’onhyo Djan, ouna pinyèta dè karanta, âmèrê bin ke betichan chu…