Questions sur le parc Cailler

Tribune libre

A propos du projet de parc à thème Cailler.

Tout d’abord, félicitations à tous ceux qui travaillent sur ce projet et qui ont déjà amené beaucoup d’idées très intéressantes. Merci de continuer à réfléchir, à expliquer et à convaincre avec des arguments crédibles, afin de gagner la sympathie, l’enthousiasme et le soutien de toute la région. Toutefois, je me pose encore de nombreuses questions.

Pourquoi ce projet n’est-il pas porté directement par Nestlé et pourquoi a-t-il fallu créer une société qui va construire et surtout gérer le parc? Celui-ci est en symbiose avec l’usine et n’aurait pas de sens si cette dernière n’existait pas. Dès lors, on se demande à quoi peut bien servir cette «construction administrative». La nouvelle société Jogne Invest est-elle en mesure de…