Retour des concours ce week-end dans le canton

GYMNASTIQUE

Les gymnastes retrouvent les agrès en compétition. Ce samedi (dès 8 h) à Sâles, la Coupe de printemps réunira 135 garçons sur cinq engins, anneaux balan- çants imposés aux plus jeunes également. «C’est à la fois plaisant et stressant d’organiser notre coupe après deux annulations», note son responsable Patrice Gremaud, engagé depuis la première édition en 1997. Après la Coupe de printemps samedi à Sâles, place au championnat régional sud dimanche à Farvagny. Deux cents filles des catégories C1 et C2 se mesureront dès 8 h sur quatre éléments avec un objectif commun: la qualification au championnat cantonal fixé le 14 mai à Broc. QD