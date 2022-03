Rock à l'agonie, au bord du précipice

MUSIQUE

Animal Triste

NIGHT OF THE LOVING DEAD

M2L Music

Le rock soubresaute encore, parfois. Prenez l'exemple d'Animal Triste, ce conglomérat de six musiciens normands échappés de leur projet respectif. Au centre de gravité, Yannick Marais, chanteur de La Maison Tellier. Autour, plein de guitares, de larsens, de riffs, brandis comme autant d'étendards par des gars qui ont ferraillé chez Radiosofa, Darko ou Dallas. Des gars qui n'ont jamais décroché la timbale et qui se sont décidés, une nuit, de jouer la musique qu'ils aiment écouter. Par pur plaisir.

Sur leur premier album en 2020, ils reprenaient Dancing in the dark du Boss. Pour le second, ils débauchent Peter Hayes des Black Rebel Motorcycle Club, à la guitare et aux conseils avisés. Intitulée Night of the loving dead, la galette se…