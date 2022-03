Samedi cinéma

Batman en miroir de l’abîme

THE BATMAN. Il y a eu le Batman des années 1960, tout en absurdité et en onomatopée, celui de Tim Burton, baroque et délirant – oublions le ratage fluo de Joel Schumacher – et celui de Christopher Nolan, sombre et aux abords plus réalistes. A chaque nouveau départ en solo sur les écrans, le Chevalier noir semble gagner en sérieux et en profondeur. The Batman – avec article – vérifie cette descente progressive dans la nuit. Le premier tome de cette nouvelle trilogie signée par Matt Reeves (Cloverfield, La planète des singes) constitue une ode au désespoir, avec comme décor permanent la nuit, la pluie et une ville de Gotham crasseuse. Le réalisateur a compris l’enseignement du Joker de Todd Phillips: l’adhésion du public peut s’obtenir en s’en tenant à un…