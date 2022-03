Sauver et valoriser les chalets de l’Etat

L’Etat va établir un inventaire exhaustif des chalets d’alpage et cabanes forestières en sa possession, comme le demande un postulat accepté hier par la Grand Conseil. Ce recensement doit servir à définir une stratégie pour la valorisation et la préservation de l’ensemble du patrimoine public et privé.

XAVIER SCHALLER

PATRIMOINE. Tous unis pour sauver les chalets. C’est à l’unanimité que la Grand Conseil a adopté hier un postulat des députés Grégoire Kubski (ps, Bulle) et Jean-Pierre Doutaz (le centre, Epagny) en faveur du patrimoine alpestre bâti de l’Etat. Le Conseil d’Etat, qui a soutenu le texte, va donc effectuer un recensement exhaustif de ses propriétés, alpestres et aussi forestières. Une stratégie de valorisation va ensuite être étudiée, en incluant l’ensemble du patrimoine,…