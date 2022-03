Sur la montagne, des morts et des non-dits

LIVRES

Valentin Decoppet

LES DÉSHÉRITÉS

Bernard Campiche, 176 pages

Dans un élan magnifique, le premier chapitre nous emmène de la gare de Lausanne (qui n’a pas besoin d’être nommée pour qu’on la reconnaisse) vers un village de montagne, après avoir longé le lac et emprunté le car postal. «Mais ce matin-là, l’inspecteur Gross ne prend pas le train. Il s’engouffre dans sa voiture…» Superbe trouvaille, qui laisse augurer du meilleur pour ces Déshérités, premier roman de Valentin Decoppet. L’enquête autour d’un double meurtre commis sur un alpage ne tiendra pas tout à fait cette promesse: l’écrivain vaudois s’intéresse aux histoires de village et de famille, mais laisse l’étrange impression de rester à la surface. L’affaire de jalousie et d’héritage qui grouille dans ces montagnes vaudoises…