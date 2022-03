RTS1, JEUDI, À 20 H 05



En Ukraine sous les bombes

Un reporter de Temps présent a vécu la préparation, puis l’explosion de la guerre sur le front ukrainien. Il a traversé plus de 1300 km à travers le pays et raconte la peur, l’effroi, puis la résistance des Ukrainiens sous les bombes russes de Poutine.

Coupable d’être au chômage

L’assurance chômage suisse est parmi les plus généreuses en Europe. Mais c’est aussi une des plus sévères. Au moindre manquement, le demandeur d’emploi peut se retrouver jusqu’à trois mois sans revenu parce qu’il aura reçu une sanction. Peu importe qu’il soit de bonne foi et qu’il se retrouve en dessous du minimum vital. ■